Вихлянцева обыграла Веснину на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга Вихлянцева в двух сетах нанесла поражение третьей ракетке соревнований, соотечественнице Елене Весниной со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Вихлянцева 7 раз подала навылет и реализовала 1 брейк-пойнт из 12. Веснина 1 раз ошиблась на подаче. Россиянки впервые встречались друг с другом на корте.

За выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» Вихлянцева сыграет с француженкой Ализе Корне.