11 эйсов не помогли Ван Эйтванк обыграть Пуиг на турнире в Люксембурге

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге. В матче второго круга Пуиг на двух тай-брейках обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Матч продолжался чуть более двух часов. Пуиг 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Ван Эйтванк 11 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в полуфинал Пуиг сыграет с британкой Наоми Броэди, выступающей на турнире в качестве «лаки-лузера».