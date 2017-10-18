Кузнецов: обидно, что в какой-то момент Медведеву чуть больше повезло

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» с соотечественником Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (6:8).

«Сожаление из-за проигрыша есть, хотя себя винить особо не в чем. Я немного неправильно начал. Обидно, что в какой-то момент ему чуть больше повезло, но сетовать на это неправильно. Он намного лучше подавал сегодня и вообще играл здорово. Я посмотрел его прошлые матчи, там он действовал немного хуже, а сегодня заслужил победу. Дополнительного давления не было, я достаточно свободно играл, если бы были нервы — не показал бы такой теннис. А трибуны очень хорошо поддерживали. Пожалуй, этот матч может считаться одним из лучших на турнире, перед нами играли Джумхур и Бхамбри, и поединок тоже был зрелищным. Рад, что зрителям понравился матч, я и сам получил удовольствие», — приводит слова Кузнецова пресс-служба турнира.