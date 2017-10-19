Бемельманс вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв Кирьоса

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене. В матче второго круга Бемельманс в трёх сетах обыграл третью ракетку соревнований, австралийца Ника Кирьоса (WC), со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут. Бемельманс 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Кирьоса 18 эйсов, 7 двойных ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Бемельманс сыграет с португальцем Жоау Соузой.