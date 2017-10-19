Надаль и Маррей вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»

Официальный «твиттер» ATP-тура представил список кандидатов на звание «Любимца болельщиков». На эту награду претендуют американец Джон Иснер, австралиец Ник Кирьос, представитель Люксембурга Жиль Мюллер, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей. Голосование в этой категории завершится 6 ноября.

Фото доступно в «твиттере» ATP-тура.

По условиям конкурса в список претендентов могут войти только теннисисты из топ-25 чемпионской гонки ATP-тура по состоянию на 11 сентября 2017 года.