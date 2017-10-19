Сеппи: надеюсь, мне удастся выспаться перед следующим поединком

Итальянский теннисист Андреас Сеппи поделился впечатлениями после победы над немцем Филиппом Кольшрайбером во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3.

«Это был непростой и поздний матч, рад, что сумел победить, надеюсь, мне удастся выспаться перед своим следующим поединком.

Могу ли вновь выиграть турнир? У меня, конечно, уже не те позиции, но я в четвертьфинале, надеюсь, смогу хорошо подготовиться к следующей встрече", — приводит слова Сеппи официальный сайт соревнований.