Джумхур: я ощущаю в себе силы выиграть ещё один турнир в России

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился впечатлениями после победы над представителем Индии Юки Бхамбри во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

«Я ощущаю в себе силы выиграть ещё один турнир в России после своей недавней победы в Санкт-Петербурге. Сегодня я уже рад тому, что пробился в четвертьфинал, и буду постепенно двигаться шаг за шагом дальше», — приводит слова Джумхура официальный сайт соревнований.

За выход в полуфинал Джумхур поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи.