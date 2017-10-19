Впервые в истории женского Кубка Кремля до 1/4 финала дошла лишь одна сеяная

19 октября на турнире «ВТБ Кубок Кремля» состоятся четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Впервые истории турнира (женский Кубок Кремля проходит с 1996 года) до этой стадии соревнований дошла лишь одна сеяная теннисистка — немка Юлия Гёргес (7).

За выход в полуфинал московского турнира уроженка Бад-Ольдесло поспорит с представительницей Украины Лесей Цуренко.

Другие четвертьфинальные пары составили Александра Саснович (Беларусь) — Дарья Касаткина (Россия), Ирина Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь, Q), Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия).