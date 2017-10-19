Т. Надаль: на данный момент именно Федерер — лучший теннисист всех времён

Тони Надаль, дядя и тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, назвал швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом всех времён. На данный момент в активе Рафаэля 16 побед на турнирах «Большого шлема», у Роджера — 19.



«Я знаю немногих спортсменов, которые доминировали бы так, как Роджер в теннисе. Рафа этот сезон проводит на исключительном уровне. Я абсолютно уверен, что он также будет отнесён к категории лучших игроков в истории.



Если Федерер в ближайшие годы завершит карьеру, а Рафа продолжит побеждать на турнирах «Большого шлема», то мы вновь вернёмся к вопросу о лучшем игроке всех времён, но на данный момент именно Роджер является таковым», — цитирует Тони Надаля Cadena Ser.