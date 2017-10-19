Башич разгромил Джере во втором круге «ВТБ Кубок Кремля»

Боснийский теннисист Мирза Башич (Q) вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях разгромив представителя Сербии Ласло Джере со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность поединка составила 45 минут. Мирза 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Башич поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия).