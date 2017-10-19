Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Москве Касаткина поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь, Q).