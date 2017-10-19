Циципас на отказе Карловича вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Греческий теннисист Стефанос Циципас (Q) пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене. Его соперник по матчу второго круга — хорват Иво Карлович — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:7 (4:7), 6:5. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Стефанос 7 раз подал навылет и совершил 2 двойные ошибки. На счету уроженца Загреба 9 эйсов и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований Циципас поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США). Турнир завершится 22 октября.