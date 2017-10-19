Донской и Кузнецов вышли в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Российские теннисисты Евгений Донской и Андрей Кузнецов вышли в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли бразильца Рожериу Дутра да Силву и представителя Италии Паоло Лоренци со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За выход в финал соревнований в Москве Донской и Кузнецов поспорят с победителями противостояния Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) / Антонио Санчич (Хорватия) — Ханс Подлипник (Чили) / Андрей Василевский (Беларусь, 2).