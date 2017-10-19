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Дзаламидзе не смогла выйти в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде

19 октября 2017, четверг. 15:41 Теннис

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и представительница Швейцарии Ксения Кнолль не смогли пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли голландке Лесли Керкхове и Лидии Морозовой из Беларуси со счётом 6:4, 2:6, [7:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

За выход в финал соревнований в Люксембурге Керкхове и Морозова поспорят с победительницами матча Варвара Лепченко (США) / Фанни Столлар (Венгрия) — Вероника Сепеде-Ройн (Парагвай) / Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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