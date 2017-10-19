Соперницей Касаткиной в полуфинале «ВТБ Кубок Кремля» будет Бегу

Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в трёх партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Ирина 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Москве Бегу поспорит с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Турнир завершится 21 октября.