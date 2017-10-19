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Касаткина: когда я проиграла свою подачу при 5:1, меня подзажало

19 октября 2017, четверг. 16:31 Теннис

Россиянка Дарья Касаткина, обыгравшая в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 6:3, оценила свою игру в этом матче и сообщила, что ей хватает времени на восстановление.

«Не могу сказать, что это пока самый тяжёлый матч на этом турнире. Думаете, с Настей (Павлюченковой) было не тяжелее – 7:6 в первом сете? Я считаю, что начала матч очень хорошо и на протяжении первого сета показывала довольно высокий уровень игры. Затем в какой-то момент, при счёте 5:1, когда я проиграла свою подачу, немножко почувствовала, что меня подзажало. И вот уже дело дошло до 5:4, и подаёт моя соперница. Слава богу, она подала двойную на первом очке, и меня немножко подразжало. В целом матч действительно был напряжённый, всё-таки это уже четвертьфинал, и каждый хочет победить.

За счёт чего уже в третий раз за полтора года обыграла Сашу? Не знаю. Просто так выходит. Настраиваюсь, показываю свой уровень игры. И получается так, что я оказываюсь лучше. Но у нас каждый матч был довольно-таки напряжённый, даже в Цинциннати. Хотя там по счёту он был и попроще, но по игре такого не скажешь. Саша действительно очень любит играть в зале, поэтому я не ждала, что будет какой-то лёгкий матч.

Времени на восстановление вполне хватает. Я не играю тут пару, и у меня не было трёхсетовых матчей. Я не играла дольше полутора часов. Так что отношусь к этому спокойно», — ответила Касаткина на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина Кубок Кремля
Новости. Теннис
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