18 эйсов помогли Андерсону обыграть Чхун Хёна на турнире в Стокгольме

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (2) вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, в двух партиях обыграв представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Кевин 18 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Стокгольме Андерсон поспорит с представителем Испании Фернандо Вердаско (8). Турнир завершится 22 октября.