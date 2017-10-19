Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (4) пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене, в двух партиях обыграв представителя США Эрнесто Эскобедо со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. Диего 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Шварцман поспорит с победителем противостояния Стив Дарси (Бельгия) — Давид Феррер (Испания, 5).