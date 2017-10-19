Бертенс взяла всего 3 гейма в матче с Виттёфт в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Голландская теннисистка Кики Бертенс (2) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв представительнице Германии Карине Виттёфт со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут. Уроженка Ватерингена 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Карины 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Люксембурге Виттёфт поспорит с представительницей Франции Полин Пармантье (Q).