Бертенс и Ларссон квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре

Голландка Кики Бертенс и шведка Юханна Ларссон квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября, сообщает официальный сайт тура.
Ранее право выступить на этом турнире завоевали дуэты Мартина Хингис (Швейцария) / Чань Юнжань (Китайский Тайбэй), Елена Веснина (Россия) / Екатерина Макарова (Россия), Эшли Барти (Австралия) / Кейси Деллакуа (Австралия), Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия), Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай), Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия), Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).