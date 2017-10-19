Карреньо-Буста: Медведев играл очень агрессивно. Думаю, у него хорошее будущее

Испанец Пабло Карреньо-Буста, проигравший в своём стартовом матче «ВТБ Кубка Кремля» россиянину Даниилу Медведеву, рассказал об адаптации к покрытию и оценил игру своего соперника.



«Мне очень хотелось выиграть свой первый матч. Тем более что мне очень нравится в Москве, нравится этот турнир, нравится покрытие. В прошлом году я себя здесь чувствовал очень комфортно. Сегодня, возможно, я показал не лучший свой теннис. Что я могу сказать? Я должен сосредоточиться на следующем матче, а не на этом, который проиграл сегодня.



Первые несколько геймов для человека, который играет свой первый матч на этом турнире, получив BYE, трудные. Нужно привыкнуть к покрытию, потому что у нас каждую неделю новые мячи и новые покрытия.



Думаю, мой оппонент сегодня играл очень агрессивно, очень хорошо подавал. Вчера он тоже делал очень много эйсов. Он всё время играет, войдя в корт, старается забивать удары навылет. Он молодой игрок и, думаю, у него хорошее будущее. На другом покрытии, может быть, ему было бы тяжелее, а здесь, в зале он может быть очень опасен», — передаёт слова Карреньо-Бусты корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.