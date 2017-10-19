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Карреньо-Буста: Медведев играл очень агрессивно. Думаю, у него хорошее будущее

19 октября 2017, четверг. 20:16 Теннис

Испанец Пабло Карреньо-Буста, проигравший в своём стартовом матче «ВТБ Кубка Кремля» россиянину Даниилу Медведеву, рассказал об адаптации к покрытию и оценил игру своего соперника.

«Мне очень хотелось выиграть свой первый матч. Тем более что мне очень нравится в Москве, нравится этот турнир, нравится покрытие. В прошлом году я себя здесь чувствовал очень комфортно. Сегодня, возможно, я показал не лучший свой теннис. Что я могу сказать? Я должен сосредоточиться на следующем матче, а не на этом, который проиграл сегодня.

Первые несколько геймов для человека, который играет свой первый матч на этом турнире, получив BYE, трудные. Нужно привыкнуть к покрытию, потому что у нас каждую неделю новые мячи и новые покрытия.

Думаю, мой оппонент сегодня играл очень агрессивно, очень хорошо подавал. Вчера он тоже делал очень много эйсов. Он всё время играет, войдя в корт, старается забивать удары навылет. Он молодой игрок и, думаю, у него хорошее будущее. На другом покрытии, может быть, ему было бы тяжелее, а здесь, в зале он может быть очень опасен», — передаёт слова Карреньо-Бусты корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев Пабло Карреньо-Буста Кубок Кремля
Новости. Теннис
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