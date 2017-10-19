Беранкис обыграл Краиновича во втором круге «ВТБ Кубка Кремля»

Литовец Ричардас Беранкис (SR) пробился в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля», одержав победу над сербом Филипом Краиновичем (Q) в трёх партиях — 3:6, 7:5, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 56 минут. Беранкис исполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 4 брейк-пойнта. На счету Краиновича 6 подач навылет, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующий соперник Ричардаса определится в матче между испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (2) и выступающим за Казахстан Александром Бубликом (LL).