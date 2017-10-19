Гоффен победил Тиафо в стартовом матче домашнего турнира в Антверпене

Лидер посева на домашнем турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) Давид Гоффен вышел в четвертьфинал, победив американца Фрэнсиса Тиафо (WC) со счётом 7:6 (7:1), 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Гоффен 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал все 3 брейк-пойнта. На счету Тиафо 3 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За путёвку в полуфинал Гоффен поспорит с греком Стефаносом Циципасом (Q).

Турнир в Антверпене завершится в воскресенье, 22 октября.