Броэди уступила Пуиг в четвертьфинале турнира в Люксембурге, сделав 16 эйсов

Олимпийская чемпионка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг стала полуфиналисткой соревнований категории WTA International в Люксембурге, обыграв британку Наоми Броэди (LL) в трёх сетах — 6:0, 5:7, 6:1. Во второй партии Пуиг вела со счётом 5:3, но не сумела сразу дожать соперницу.



Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Пуиг сделала 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Броэди 16 подач навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В полуфинале Пуиг встретится либо с британкой Хитер Уотсон, либо с бельгийкой Элисе Мертенс (5).

Турнир в Люксембурге завершится в субботу, 21 октября.