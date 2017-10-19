Братья Брайан упустили 3 матчбола и проиграли Гонсалесу и Перальте в Антверпене

Экс первые ракетки мира, лидеры посева на турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) американцы Боб Брайан и Майк Брайан неожиданно проиграли мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и чилийцу Хулио Перальте в четвертьфинале — 6:1, 6:7 (8:10), [7:10]. В ходе второй партии американцы упустили 4 брейк-пойнта, а также три матчбола на тай-брейке, в том числе один — на своей подаче.



Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Братья Брайан исполнили 6 эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 9. На счету Гонсалеса и Перальты 7 подач навылет, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.



За выход в финал Гонсалес и Перальти сразятся с голландцем Уэсли Кулхофом и новозеландцем Артёмом Ситаком.