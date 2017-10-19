Мертенс переиграла Уотсон, став последней полуфиналисткой турнира в Люксембурге

Бельгийка Элисе Мертенс (5) стала последней полуфиналисткой турнира категории WTA International в Люксембурге, победив британку Хитер Уотсон в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Мертенс выполнила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Уотсон 7 подач навылет, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующая соперница Мертенс — пуэрториканка Моника Пуиг, олимпийская чемпионка Рио-2016. Соревнования в Люксембурге завершатся в субботу, 21 октября.