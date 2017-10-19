Дель Потро победил Штруффа в своём стартовом матче на турнире в Стокгольме

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), победив немца Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах — 6:2, 7:6 (8:6).



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Дель Потро выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Штруффа 12 подач навылет и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Яна-Леннарда не было.



За выход в полуфинал дель Потро поспорит с японцем Юити Сугитой (7). Соревнования в Стокгольме завершатся в воскресенье, 22 октября.