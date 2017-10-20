19 эйсов помогли Бублику обыграть Рамос-Виньоласа на «ВТБ Кубке Кремля»

Выступающий под флагом Казахстана Александр Бублик защитил свои прошлогодние очки на турнире «ВТБ Кубок Кремля», неожиданно обыграв получившего второй номер посева испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 4:6, 7:5, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Бублик выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Рамос-Виньоласа 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в полуфинал Бублик поспорит с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR).