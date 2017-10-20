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19 эйсов помогли Бублику обыграть Рамос-Виньоласа на «ВТБ Кубке Кремля»

20 октября 2017, пятница. 00:12 Теннис

Выступающий под флагом Казахстана Александр Бублик защитил свои прошлогодние очки на турнире «ВТБ Кубок Кремля», неожиданно обыграв получившего второй номер посева испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Бублик выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Рамос-Виньоласа 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал Бублик поспорит с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR).

Кубок Кремля (м) 2017. 2-й круг
19 октября 2017 года, четверг. 22:00 МСК
Александр
Бублик
Альберт
Рамос-Виньолас
4:6 7:5 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бублик Кубок Кремля
Новости. Теннис
20 октября 2017, пятница
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