Победы Касаткиной и Вихлянцевой — в обзоре четвертьфиналов Кубка Кремля

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» состоялись четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 6:3
Видеообзор матча Касаткина — Саснович можно посмотреть на «Чемпионате».
Ещё одна россиянка Наталья Вихлянцева пробилась в полуфинал турнира, одержав волевую победу над француженкой Ализе Корне — 4:6, 7:5, 6:3.
Видеообзор матча Вихлянцева — Корне можно посмотреть на «Чемпионате».
Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась в полуфинал турнира, в трёх партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.
Видеообзор матча Бегу — Лапко можно посмотреть на «Чемпионате».
Немка Юлия Гёргес (7) стала полуфиналисткой турнира, обыграв украинку Лесю Цуренко в двух партиях — 6:3, 6:4.
Видеообзор матча Гёргес — Цуренко можно посмотреть на «Чемпионате».