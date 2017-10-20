Победы Касаткиной и Вихлянцевой — в обзоре четвертьфиналов Кубка Кремля

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» состоялись четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 6:3

Видеообзор матча Касаткина — Саснович можно посмотреть на «Чемпионате».

Ещё одна россиянка Наталья Вихлянцева пробилась в полуфинал турнира, одержав волевую победу над француженкой Ализе Корне — 4:6, 7:5, 6:3.

Видеообзор матча Вихлянцева — Корне можно посмотреть на «Чемпионате».

Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась в полуфинал турнира, в трёх партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Видеообзор матча Бегу — Лапко можно посмотреть на «Чемпионате».

Немка Юлия Гёргес (7) стала полуфиналисткой турнира, обыграв украинку Лесю Цуренко в двух партиях — 6:3, 6:4.

Видеообзор матча Гёргес — Цуренко можно посмотреть на «Чемпионате».