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Лапко: нужно работать и над психологией, и над физической подготовкой

20 октября 2017, пятница. 03:28 Теннис

Белоруска Вера Лапко, добравшаяся из квалификации «ВТБ Кубка Кремля» до четвертьфинала соревнований и в напряжённой борьбе уступившая румынке Ирине Бегу (3:6, 6:4, 5:7), прокомментировала этот матч и свои последние выступления.

«Конечно, обидно. У меня был матчбол после того, как я проигрывала решающий сет со счётом 2:4 и смогла переломить ход поединка, повела 5:4. Мы потом поговорили с тренером и, в принципе, остались довольны результатом. Впечатления пока что смазанные, я ещё прихожу в себя, но думаю, что на следующий день буду довольна. Наверное, помешала моя молодость. Где-то я спешила, где-то принимала неправильные решения, но, в целом, наверное, так и должно было быть.

В этом году я была в Америке перед US Open и выиграла свой первый 25-тысячник. В финале было очень тяжело. До этого я проигрывала два-три раза подряд в первом круге, всё было очень печально. Но потом я почувствовала игру и смогла завоевать трофей второго 25-тысячника. Мы с тренером, Владимиром Круком, проводим большую работу. Два года назад он в меня очень поверил, и я чувствую большую поддержку с его стороны. Думаю, что мои результаты сейчас – залог будущего успеха.

Над чем мне нужно работать? В первую очередь это работа психологическая, но турнир показал, что есть проблемы и с физической подготовкой. Нужно подходить к турнирам ещё более профессионально, потому что здесь другой уровень, другие скорости, другие соперники – намного более сильные, чем на турнирах ITF. Значит, будем менять подготовку», — приводит слова Лапко пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
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Ирина Бегу Кубок Кремля
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