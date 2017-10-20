Стивенс, Павлюченкова, Веснина и Севастова сыграют на турнире «Элит Трофи»

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс, россиянки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина, а также представительница Латвии Анастасия Севастова квалифицировались на турнир «Элит Трофи», который стартует в Чжухае 31 октября, сообщает официальный сайт тура.

Окончательный состав участниц турнира станет известен 24 октября.

Ранее стало известно, что «уайлд-кард» на эти соревнования получила китаянка Пэн Шуай. Всего участие в турнире «Элит Трофи» примут 12 теннисисток.