Кирьос объявил о завершении сезона

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своём «твиттере» сообщил, что досрочно завершает сезон из-за проблем с бедром. В 2017 году он не выиграл ни одного турнира ATP.



«К сожалению, из-за вновь проявившейся травмы бедра, которую я получил в Квинсе, я досрочно завершаю сезон, чтобы полностью восстановиться к австралийскому лету. Я провёл немало матчей после возвращения на турнире в Вашингтоне, и если я хочу избежать усугубления ситуации и операции, то нужно прислушаться к своему телу.

Этот год получился для меня не таким успешным, как хотелось бы, особенно турниры «Большого шлема», но в некоторых других областях был и позитив. Не секрет, что у меня были грустные моменты, которые пришлось пережить вне корта.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы прибавить в 2018 году. Хочу поблагодарить всех за поддержку", — написал Кирьос.