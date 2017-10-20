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Кирьос объявил о завершении сезона

20 октября 2017, пятница. 09:10 Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своём «твиттере» сообщил, что досрочно завершает сезон из-за проблем с бедром. В 2017 году он не выиграл ни одного турнира ATP.

«К сожалению, из-за вновь проявившейся травмы бедра, которую я получил в Квинсе, я досрочно завершаю сезон, чтобы полностью восстановиться к австралийскому лету. Я провёл немало матчей после возвращения на турнире в Вашингтоне, и если я хочу избежать усугубления ситуации и операции, то нужно прислушаться к своему телу.

Этот год получился для меня не таким успешным, как хотелось бы, особенно турниры «Большого шлема», но в некоторых других областях был и позитив. Не секрет, что у меня были грустные моменты, которые пришлось пережить вне корта.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы прибавить в 2018 году. Хочу поблагодарить всех за поддержку", — написал Кирьос.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ник Кирьос
Новости. Теннис
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