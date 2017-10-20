Мертенс: рада, что смогла победить Уотсон в двух сетах

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями после победы над представительницей Великобритании Хитер Уотсон в четвертьфинале турнира в Люксембурге со счётом 6:4, 6:4. За выход в финал она поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

«Думаю, сегодня мы обе уверенно действовали в долгих розыгрышах. Матч прошёл в упорной борьбе, и я очень рада, что смогла победить в двух сетах.

Пуиг — отличная теннисистка. Она играет очень агрессивно, часто входит в корт. Мне нужно будет действовать агрессивно на задней линии», — приводит слова Мертенс официальный сайт тура.