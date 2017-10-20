Касаткина: меня вдохновляют Надаль, Месси, Харламов, Исинбаева и Емельяненко

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» опубликовала список спортсменов, которые её вдохновляют и являются для неё примером. На первое место уроженка Тольятти поставила испанского теннисистка Рафаэля Надаля, на второе — аргентинского футболиста Лионеля Месси, на третье — советского хоккеиста Валерия Харламова, на четвёртое — российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву, на пятое — российского бойца Фёдора Емельяненко.
Также Дарья опубликовала своё «Видео дня».
Видео доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.