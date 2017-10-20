Хачанов квалифицировался на Next Gen ATP Finals в Милане

Российский теннисист Карен Хачанов стал третьим игроком, гарантировавшим себе участие в турнире Next Gen ATP Finals, который состоится 7-11 ноября в Милане. Первым отобравшимся в молодёжный Итоговый чемпионат АТР-тура стал представляющий Германию Александр Зверев, вторым квалифицировался россиянин Андрей Рублёв.

21-летний Хачанов является 41-й ракеткой мира.

Ещё четыре участника турнира определятся по чемпионской гонке U21. Восьмым участником турнира станет победитель молодёжного итальянского турнира.