Бабош: победа в Москве — отличный знак перед Итоговым чемпионатом

Венгерка Тимя Бабош поделилась впечатлениями после победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В финале она в дуэте с чешкой Андреа Главачковой обыграла американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

“Когда тебе вручают трофей, это волшебное чувство. На этой неделе местами было трудно, но главное, что мы вырвали титул. Эта победа – отличный знак перед турниром в Сингапуре. Мы точно будем сеяными на этом турнире, так что поедем и будем очень стараться выиграть титул. Это последний турнир сезона. Мы отлично готовы, поэтому, как всегда, будем бороться на корте и посмотрим, что из этого выйдет”, — цитирует Бабош пресс-служба турнира.