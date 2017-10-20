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Главачкова: в таком состоянии нам с Бабош можно смело отправляться в Сингапур

20 октября 2017, пятница. 15:54 Теннис

Чешка Андреа Главачкова поделилась впечатлениями после победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В финале она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

“Мы рады закончить сезон победой и уехать в Сингапур с титулом. У нас было несколько сложных матчей здесь, особенно поединок первого круга, но нам удалось его пережить. Мы очень хорошо выступили в финале и наслаждались своей игрой. В таком состоянии можно смело отправляться в Сингапур.

Конечно, мы дополняем друг друга. К тому же наши выступления – это результат долгой работы в течение сезона. Мы уже успели привыкнуть друг к другу, играем, как настоящая команда”, — цитирует Главачкову официальный сайт турнира.

Бабош и Главачкова выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Теги
Тимя Бабош Кубок Кремля
Новости. Теннис
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