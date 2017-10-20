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Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Гёргес на «ВТБ Кубок Кремля»

20 октября 2017, пятница. 16:26 Теннис

В 16:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и представительница Германии Юлия Гёргес (7). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Гёргес на «ВТБ Кубок Кремля».

Победительница этого противостояния в финале сыграет либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с представительницей Румынии Ириной Бегу.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Бегу на «ВТБ Кубок Кремля».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина Ирина Бегу Наталья Вихлянцева Юлия Гёргес Кубок Кремля
Новости. Теннис
20 октября 2017, пятница
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