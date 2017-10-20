Халеп оказалась в одной группе со Свитолиной на Итоговом чемпионате WTA

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Красную группу возглавила первая ракетка мира румынка Симона Халеп. В одной группе с ней оказались претендующая на первую строчку украинка Элина Свитолина, датчанка Каролина Возняцки и в последний момент совершившая рывок и квалифицировавшаяся на турнир француженка Каролин Гарсия.



В Белой группе лидером является испанка Гарбинье Мугуруса, отстающая от Халеп всего на 40 рейтинговых очков. Также в эту группу попали чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс и латвийка Елена Остапенко.