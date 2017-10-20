Джумхур победил Сеппи и может сыграть с Медведевым на «ВТБ Кубок Кремля»

Босниец Дамир Джумхур (6) стал первым полуфиналистом турнира категории ATP 250 «ВТБ Кубок Кремля», обыграв итальянца Андреаса Сеппи в трёх партиях — 4:6, 6:2, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Джумхур сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Сеппи 6 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



В полуфинале Джумхур сыграет либо со своим соотечественником Мирзой Башичем (Q), либо с россиянином Даниилом Медведевым. Отметим, что свой первый и пока единственный титул ATP Дамир завоевал в России, на турнире в Санкт-Петербурге в этом году.