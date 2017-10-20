Касаткина: Бегу меня сегодня ничем не удивила, и было видно, что она подустала

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над румынкой Ириной Бегу в полуфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля».



«Соперница меня ничем не удивила сегодня. Было видно, что она, конечно, подустала, потому что прилетела сюда из Тяньцзиня. И было заметно, что она немножко, скажем так, не в лучшей физической форме, и я смогла этим воспользоваться.



Что не получалось в начале второй партии? На самом деле просто не складывалась игра на подаче. Потому что подавала я, в принципе, правильно, варьировала подачу – то резаную, то кручёную, в тело, меняла направление. Просто сама игра на подаче не очень шла.



Чем отличается подготовка к решающему матчу на турнире, который в любом случае будет последним? Такой вопрос – у меня это всего второй финал. Я даже не знаю, что ответить. Я, наоборот, стараюсь не делать подготовку особенной, чтобы не было ощущения, что сегодня что-то должно быть по-другому. Просто постараюсь следовать тем же самым ритуалам, делать всё то же самое, что и в предыдущие дни», — сказала Касаткина в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Касаткина вышла в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Бегу в двух сетах