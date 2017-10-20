Гёргес обыграла Вихлянцеву и встретится с Касаткиной в финале «ВТБ Кубок Кремля»

Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в финал турнира категории WTA Premier «ВТБ Кубок Кремля», уступив немке Юлии Гёргес со счётом 2:6, 6:2, 5:7. Отметим, что в середине первой партии Наталья получила повреждение правой руки и вызывала врача.



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Гёргес выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Вихлянцевой 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.



В финале Гёргес сыграет с ещё одной россиянкой, Дарьей Касаткиной. Этот матч состоится завтра, 21 октября.