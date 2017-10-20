Шарапова: дом там, где твоё сердце. То есть там, где пломбир

Россиянка Мария Шарапова, после поражения от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» отправившаяся в Сочи, где она провела несколько лет в детстве, выложила свою фотографию на гальке, которой покрыты все пляжи черноморского курорта, с пломбиром в руках.



«Дом — там, где твоё сердце. Другими словами, дом там, где мороженое „пломбир“, — написала Шарапова в своём „инстаграме“.

На следующей неделе Шарапова вместе с Моникой Пуиг отправится в пострадавший от сильнейших ураганов Пуэрто-Рико.