Дель Потро победил Сугиту и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), обыграв японца Юити Сугиту со счётом 6:2, 7:6 (8:6).



Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Дель Потро выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Сугиты 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



В полуфинале дель Потро сыграет либо с испанцем Фернандо Вердаско (8), либо с финалистом US Open — 2017 южноафриканцем Кевином Андерсоном (2).