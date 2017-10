Мугуруса — лучшая теннисистка сезона, Остапенко получила награду «Прогресс года»

Официальный сайт WTA объявил победительниц в различных номинациях по итогам сезона. Главные призы, лучшей теннисистке года и лучшей паре года, получили соответственно испанка Гарбинье Мугуруса и швейцарка Мартина Хингис с Юнжань Чжань из Китайского Тайбэя. Мугуруса в этом году выиграла Уимблдон, а после завершения US Open стала первой ракеткой мира. Хингис и Чжань одержали победы на ряде крупных турниров: помимо US Open, это Индиан-Уэллс, Мадрид, Рим, Цинциннати, Ухань и Пекин. Мартина сейчас занимает первую строчку рейтинг-листа, а Юнжань — вторую.



Награду «Прогресс года» получила латвийка Елена Остапенко, сенсационно выигравшая «Ролан Гаррос» и поднявшаяся с 44-го места на 7-е. «Новичком» года стала американка Катрин Беллис, благодаря ряду хороших результатов ворвавшаяся в топ-50.



Приз «Возвращение года» достался американке Слоан Стивенс, которая пропустила год из-за травмы левой ступни и в августе-сентябре провела невероятную серию турниров, сначала добравшись до полуфинала в Торонто и Цинциннати, а затем впервые в карьере выйдя в финал турнира «Большого шлема» и став чемпионкой US Open.



Наконец, немке Анжелике Кербер, начинавшей год в статусе первой ракетки мира, присудили награду имени Джерри Даймонда, бывшего главы WTA-тура. Её вручают теннисистке, сделавшей больше всех для популяризации тенниса среди болельщиков и СМИ с помощью различных пиар-акций и благотворительности.