Касаткина сыграет с Гёргес в финале турнира в Москве. Фотообзор Кубка Кремля

20 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялись очередные матчи XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:3. Наталья Вихлянцева проиграла немке Юлии Гёргес — 2:6, 6:2, 5:7. Россиянин Даниил Медведев уступил боснийцу Мирзе Башичу со счётом 6:3, 4:6, 1:6.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии пятого игрового дня основной сетки Кубка Кремля — 2017, подготовленные фотокорреспондентами в Москве.

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