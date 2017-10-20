Циципас сенсационно обыграл Гоффена в четвертьфинале турнира в Антверпене

19-летний грек Стефанос Циципас одержал самую громкую в карьере победу, обыграв в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) первую ракетку Бельгии, Давида Гоффена (1), — 2:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Циципас выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Гоффена 6 подач навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.



В полуфинале Циципас сыграет либо с испанцем Давидом Феррером (5), либо с аргентинцем Диего Шварцманом (4).