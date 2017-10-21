Вердаско на двух тай-брейках победил Андерсона в 1/4 финала турнира в Стокгольме

Испанец Фернандо Вердаско (8) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), обыграв финалиста US Open — 2017 южноафриканца Кевина Андерсона (2) на двух тай-брейках — 7:6 (7:1), 7:6 (7:1).



Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Вердаско выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил единственный брейк-пойнт. Андерсон сделал 10 эйсов, 2 двойные ошибки и также заработал только один брейк-пойнт, который, соответственно, остался нереализованным.



Следующим оппонентом Вердаско станет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (4).