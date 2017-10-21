Шварцман победил Феррера и сыграет с Циципасом в Антверпене

Аргентинец Диего Шварцман (4) вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Антверпене (Бельгия), обыграв испанца Давида Феррера (5) в двух партиях — 7:5, 6:2.



Матч продлился 1 час 32 минуты. Шварцман сделал 1 эйс и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок у него не было. На счету Феррера 1 подача навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



В полуфинале Шварцман встретится с греком Стефаносом Циципасом (Q), который нанёс поражение первой ракетке турнира, бельгийцу Давиду Гоффену.