Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре

Украинка Элина Свитолина в преддверии старта на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре посетила местный зоопарк. Он отличается от большинства зоопарков мира тем, что многие звери здесь не живут в клетках, а находятся в открытых или полуоткрытых вольерах. Разумеется, это не относится к особо опасным и ловким хищникам, которые могут угрожать здоровью людей.



Среди прочего Свитолина посмотрела на то, как проводят время орангутаны, и сделала с ними несколько селфи.

Напомним, что на Итоговом чемпионате Элина попала в одну группу с румынкой Симоной Халеп, датчанкой Каролиной Возняцки и француженкой Каролин Гарсией.